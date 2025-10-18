Weekend | sole al Centro-Nord ultimi temporali su Sicilia e Calabria

18 ott 2025

Fine settimana con Italia divisa: tempo più stabile e mite al Centro-Nord, ultimi strascichi instabili al Sud tra Sicilia e Calabria. Evoluzione rapida: domenica attenuazione dei fenomeni meridionali, poi da lunedì ritorno del maltempo al Nord con una perturbazione atlantica. Due scenari contrapposti nel weekend La fotografia che emerge per sabato 18 e domenica 19 . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

