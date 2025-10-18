Weekend di sole e nuvole | da lunedì torna la pioggia

Un promontorio anticiclonico centrato sull’Europa occidentale continua a garantire condizioni di tempo stabile; il tempo non sarà però sempre soleggiato a causa del transito di nuvolosità sparsa sia sulla Val Padana che a ridosso dei rilievi. All’inizio della settimana ventura un fronte atlantico raggiungerà il Nord Italia. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Sabato 18 ottobre 2025 Tempo Previsto: Sulle zone pianeggianti e sui rilievi alpini prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata; sulle Prealpi nubi sparse con alternanza di schiarite a annuvolamenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Weekend di sole e nuvole: da lunedì torna la pioggia

