Week-end all’insegna del grande cinema all’Uci Luxe Megalò a Chieti | film a prezzi scontati

Chietitoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Week-end allinsegna del grande cinema all’Uci Luxe Megalò a Chieti che annuncia una promozione speciale: sabato 18 e domenica 19 ottobre per tutti i film in programmazione gli spettatori potranno acquistare il proprio biglietto al costo speciale di soli 4,90 euro (sia presso il cinema che. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

