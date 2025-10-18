Week-end all’insegna del grande cinema all’Uci Luxe Megalò a Chieti | film a prezzi scontati
Week-end all’insegna del grande cinema all’Uci Luxe Megalò a Chieti che annuncia una promozione speciale: sabato 18 e domenica 19 ottobre per tutti i film in programmazione gli spettatori potranno acquistare il proprio biglietto al costo speciale di soli 4,90 euro (sia presso il cinema che. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
