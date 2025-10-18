Wearable 2025 | il benessere personale passa dal polso e non solo

La sveglia dello smartphone che suona all’improvviso dall’altra parte della stanza o il classico trillo insistente della radiosveglia: tutte strategie garantite per iniziare la giornata nel peggiore dei modi. Nel 2025, invece, basta una vibrazione delicata al polso per un risveglio più naturale. I wearable nati come gadget per fanatici di fitness, sono ormai integrati nella quotidianità per monitorare non solo l’ambiente circostante come fanno gli occhiali smart, ma soprattutto il benessere e il sonno con sensori sempre più avanzati. Non si limitano più a contare i passi o a ricevere le notifiche di WhatsApp o Telegram, ma analizzano il corpo e interpretano i segnali vitali, anche con l’aiuto della intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Wearable 2025: il benessere personale passa dal polso e non solo

