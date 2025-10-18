WATCH ME di Tahereh Mafi | Recensione

Watch Me è il primo volume della nuova serie spin-off Shatter Me: The New Republic della scrittrice Tahereh Mafi. Il romanzo é pubblicato in Italia da Fanucci Editore ed é tradotto da Laura Mastroddi. Trama. Sono passati dieci anni dalla caduta della Restaurazione, da quando Juliette e Warner hanno guidato una ribellione mondiale e fondato la Nuova Repubblica dell’Ovest. Ma dopo un periodo di calma apparente, l’antico regime è pronto a rientrare in gioco compiendo una mossa dalle conseguenze devastanti. E, questa volta, ha la persona giusta per concludere la missione. James Anderson è riuscito in un’impresa impossibile anche per il fratello maggiore, il famoso Aaron Warner Anderson: infiltrarsi sull’Isola dell’Arca, l’estremo rifugio della Restaurazione. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

