Washington Commanders @ Dallas Cowboys | anteprima pronostici e quote
2025-10-18 10:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Anteprima per Washington Commanders @ Dallas Cowboys. La settimana 7 presenta una delle rivalità più leggendarie della NFL con i Washington Commanders (3–3) che fanno visita ai Dallas Cowboys (2–3–1) all’AT&T Stadium domenica. Entrambe le squadre sono ansiose di riprendersi dopo le sconfitte di misura e di riaccendere le loro ambizioni di play-off in un NFC East molto combattuto. Per Washington, questa partita comporta ulteriore pressione. Un 25-24 spezzato contro i Chicago Bears la scorsa settimana ha lasciato i Commanders frustrati dopo aver ceduto un vantaggio nel finale su un field goal. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
