Walter Sabatini | Napoli Inter o Roma | lo scudetto è tra loro

Dal suo osservatorio privilegiato, ossia il salotto di casa, Walter Sabatini si godrà oggi Roma-Inter. Emozionato, Walter? È proprio la “sua” partita. «Sì, in questi club ho lavorato e li rispetto molto. Ma questa è anche la partita di un mio fratello di calcio». Ovvero? «Sinisa Mihajlovic. A Roma iniziò la sua carriera italiana, nell’Inter la chiuse». Le manca, Sinisa? «Ogni giorno. E scriva che se l’Italia ha il miglior portiere del mondo, ossia Donnarumma, è merito di Sinisa che lo fece esordire nel Milan sedicenne». Torniamo a Roma-Inter di stasera? «Questa Roma sta interiorizzando i meccanismi di Gasperini, gioca con felicità e ha due campioni per i quali vale spendere i soldi del biglietto». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

