Qualche scarafaggio si aggira per Wall Street. L’avvertimento lanciato pochi giorni fa da Jamie Dimon, numero uno di JP Morgan, non era affatto privo di fondamenta e ieri se ne sono accorti gli investitori con il materializzarsi di uno scrollone al ribasso dei mercati a causa delle difficoltà di due banche regionali statunitensi, Zions Bancorp e Western Alliance Bank. A due anni di distanza dal fallimento della Silicon Valley Bank, tornano quindi a palesarsi rischi legati alla qualità dei prestiti bancari regionali. Zions Bancorp ha annunciato una perdita di 50 milioni di dollari su due prestiti commerciali e industriali dalla sua divisione in California, mentre Western Alliance ha rivelato di aver avviato una causa per presunta frode da parte del mutuatario in merito a una linea di credito concessa a Cantor Group V. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Wall Street trema sulle banche regionali