Wall Street trema sulle banche regionali
Qualche scarafaggio si aggira per Wall Street. L’avvertimento lanciato pochi giorni fa da Jamie Dimon, numero uno di JP Morgan, non era affatto privo di fondamenta e ieri se ne sono accorti gli investitori con il materializzarsi di uno scrollone al ribasso dei mercati a causa delle difficoltà di due banche regionali statunitensi, Zions Bancorp e Western Alliance Bank. A due anni di distanza dal fallimento della Silicon Valley Bank, tornano quindi a palesarsi rischi legati alla qualità dei prestiti bancari regionali. Zions Bancorp ha annunciato una perdita di 50 milioni di dollari su due prestiti commerciali e industriali dalla sua divisione in California, mentre Western Alliance ha rivelato di aver avviato una causa per presunta frode da parte del mutuatario in merito a una linea di credito concessa a Cantor Group V. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
