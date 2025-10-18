Walking tour bologna con Carlotta Gagna

Bolognatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La fitness influencer Carlotta Gagna invita tutti per un pomeriggio di movimento e benessere nel cuore verde di Bologna.Il punto di incontro sarà ai Giardini Margherita, in Viale Meliconi, davanti alla statua di Vittorio Emanuele II. L’appuntamento è alle 15:15 e la camminata inizierà alle 15:30. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

walking tour bologna carlottaWalking Tour Napoli con Carlotta Gagna (Gratis + regalo) - Carlotta Gagna invita la community a un pomeriggio di movimento e benessere sullo splendido lungomare di Napoli! Riporta napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Walking Tour Bologna Carlotta