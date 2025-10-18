Walking tour bologna con Carlotta Gagna

La fitness influencer Carlotta Gagna invita tutti per un pomeriggio di movimento e benessere nel cuore verde di Bologna.Il punto di incontro sarà ai Giardini Margherita, in Viale Meliconi, davanti alla statua di Vittorio Emanuele II. L’appuntamento è alle 15:15 e la camminata inizierà alle 15:30. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it