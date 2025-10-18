Vuelle la benzina verde dei giovani | Giocare così è entusiasmante
De Laurentiis, a che punto è il suo recupero? "Non sono in formissima e chi mi conosce dall’anno scorso lo vede. Ho passato un’estate particolare: sono stato fermo due mesi, poi ho ripreso ma mi sono aggregato alla squadra praticamente senza aver potuto fare la preparazione e questo ha pesato, soprattutto perché abbiamo iniziato giocando ogni 3-4 giorni. E’ stato complicato, anche perché non ho più vent’anni, anzi fra poco ne compirò 33, ma tutto fa parte di un processo di guarigione e sono contento dei progressi fatti lavorando col preparatore atletico per recuperare lo status dei miei compagni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
