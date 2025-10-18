Vorrei dedicare due piccoli pensieri ai tre carabinieri vittime di una strage e a Sigfrido Ranucci | Carlo Conti si commuove a Tale e Quale Show

“Prima di iniziare però permettetemi due piccoli pensieri”. Carlo Conti ha aperto così la puntata di Tale e Quale Show andata in onda venerdì 17 ottobre, con un prologo dedicato a due eventi che hanno segnato l’Italia negli ultimi giorni. Si tratta della strage avvenuta a Castel D’Azzano in provincia di Verona in cui hanno perso la vita te carabinieri e dell’attentato al giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. “ Alle famiglie dei tre carabinieri vittime nello svolgere il loro lavoro, mentre servivano il nostro Stato, a loro un forte abbraccio – e ha continuato – Vorrei rivolgere un altro pensiero affettuosissimo a Sigfrido Ranucci, che come avete sentito è stato vittima di un veri e proprio attentato davanti a casa sua, c’è l’affetto di tutto lo studio e di tutta la Rai, forza Report”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

