Vorrei comprare quattro pneumatici e spariscono tremila euro

Trentotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Credeva di aver trovato un acquirente interessato all’acquisto di quattro pneumatici, di cui aveva postato un annuncio su una piattaforma online di compravendita. In realtà, si trattava di un truffatore che, con la complicità di altri sei “colleghi”, gli ha rubato 3000 euro. È successo qualche. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Vorrei Comprare Quattro Pneumatici