Vorrei comprare quattro pneumatici e spariscono tremila euro
Credeva di aver trovato un acquirente interessato all’acquisto di quattro pneumatici, di cui aveva postato un annuncio su una piattaforma online di compravendita. In realtà, si trattava di un truffatore che, con la complicità di altri sei “colleghi”, gli ha rubato 3000 euro. È successo qualche. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Altre letture consigliate
Buongiorno a tutti. Vorrei un consiglio dai più esperti. Faccio impasti con 70% di idratazione. Sono in procinto di comprare finalmente un forno per le mie pizze. Ho letto che l’ideale sarebbe che avesse il biscotto di casapulla ma con questa idratazione non dev - facebook.com Vai su Facebook