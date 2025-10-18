Vongole ok alla deroga | Una boccata d’ossigeno

I pescatori romagnoli potranno continuare a pescare le vongole di pezzatura inferiore ai 25 millimetri. L’ Unione europea sulla taglia minima del piccolo mollusco, ha confermato la deroga per l’Italia, dove si potrà continuare a pescare vongole di 22 millimetri. Il provvedimento è necessario, in quanto di vongole della specie " Chamelea gallina " se ne pescano sempre meno e a 25 millimetri nel nostro mare non ci arrivano. Il provvedimento è stato confermato dalla Ue sino al 2030 e i vongolari possono tirare un sospiro di sollievo. L’assessore regionale alla pesca Alessio Mammi è soddisfatto: "Si tratta di un’ottima notizia, un risultato concreto che tutela le nostre imprese di pesca, lavoratori e famiglie della costa emiliano-romagnola, riconoscendo il valore di una filiera sostenibile, radicata nel territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

