Dopo anni di attese, rinvii e discussioni tecniche, è arrivato da Bruxelles il via libera definitivo alla deroga italiana sulla taglia minima delle vongole dell’Adriatico. La misura minima passa così da 25 a 22 millimetri, riconoscendo finalmente la specificità ambientale e biologica del nostro mare. Un provvedimento che avrà effetto fino al 2030 e garantisce ossigeno a un comparto che rischiava di soccombere sotto regole pensate per i mari del Nord. La decisione viene commentata da Basilio Ciaffardoni, volto storico della marineria sangiorgese e vicepresidente del Consorzio della Piccola Pesca Artigianale (Cogeopa). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Vongole, boccata d’ossigeno per la pesca"