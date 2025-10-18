Volto della comunità parrocchiale | San Mauro Mare piange Gilberto Balducci
Da tempo conviveva con il morbo di Parkinson. E le sue condizioni negli ultimi mesi hanno subìto un deciso peggioramento. San Mauro Mare piange il 79enne Gilberto Balducci. Volto della locale comunità parrocchiale, si è spento serenamente nella sua abitazione in via Orsa Minore, accudito dalla. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
I Comuni dell’Unione Montana del Cusio e del Mottarone, in collaborazione con SG Plus, hanno avviato un importante progetto volto a promuovere lo sviluppo dello sport sul territorio. Dopo una prima indagine, che ha approfondito le abitudini e i bisogni sporti - facebook.com Vai su Facebook
Una modifica profonda alla #leggeelettorale dei #Comuni rischia di cambiare in modo radicale il volto della democrazia locale italiana: è l’allarme lanciato dai #sindaci @Aliautonomie - X Vai su X
In parrocchia un presidio sociale: riparte a Fuorigrotta il campionato del "San Giuseppe Calasanzio" - Riparte anche quest’anno, con l’entusiasmo di sempre e qualche volto nuovo, il Campionato 2025- msn.com scrive
Diocesi: San Miniato, stasera il vescovo tiene un incontro sul “volto missionario della parrocchia in un mondo che cambia” - Giovanni Paccosi, terrà un incontro di formazione per tutta la diocesi sul tema: ... Da agensir.it