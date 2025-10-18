Volto della comunità parrocchiale | San Mauro Mare piange Gilberto Balducci

Da tempo conviveva con il morbo di Parkinson. E le sue condizioni negli ultimi mesi hanno subìto un deciso peggioramento. San Mauro Mare piange il 79enne Gilberto Balducci. Volto della locale comunità parrocchiale, si è spento serenamente nella sua abitazione in via Orsa Minore, accudito dalla. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it