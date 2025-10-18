Volto della comunità parrocchiale | San Mauro Mare piange Gilberto Balducci

Cesenatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da tempo conviveva con il morbo di Parkinson. E le sue condizioni negli ultimi mesi hanno subìto un deciso peggioramento. San Mauro Mare piange il 79enne Gilberto Balducci. Volto della locale comunità parrocchiale, si è spento serenamente nella sua abitazione in via Orsa Minore, accudito dalla. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

volto comunit224 parrocchiale sanIn parrocchia un presidio sociale: riparte a Fuorigrotta il campionato del "San Giuseppe Calasanzio" - Riparte anche quest’anno, con l’entusiasmo di sempre e qualche volto nuovo, il Campionato 2025- msn.com scrive

Diocesi: San Miniato, stasera il vescovo tiene un incontro sul “volto missionario della parrocchia in un mondo che cambia” - Giovanni Paccosi, terrà un incontro di formazione per tutta la diocesi sul tema: ... Da agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Volto Comunit224 Parrocchiale San