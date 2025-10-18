Volontari e parlamentare presi a sassate dai pusher mentre puliscono i boschi dello spaccio

Volontari e un parlamentare presi a sassate dai pusher nei boschi della droga. Il grave episodio, per fortuna senza feriti, è avvenuto sabato mattina nei boschi della droga tra il territorio comunale di Colico, in provincia di Lecco, e quello di Piantedo, nel vicino territorio di Sondrio. Tra i. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

volontari parlamentare presi sassateSondrio, il deputato leghista Eugenio Zoffili preso a sassate dagli spacciatori mentre ripulisce il bosco: «Episodio inaccettabile» - Il parlamentare del Carroccio era impegnato con volontari e forze dell'ordine in un'operazione di pulizia anti spaccio, prima subire la rappresaglia dei pusher. Si legge su milano.corriere.it

