Volley Serie B C e D La Fos cerca il riscatto L’ICaRe vuole il bis
Ancora un turno senza Serie D femminile, ma con tutte le altre squadre in campo oggi. Con l’avvio della A3 e della D femminile, dal prossimo week-end tutti e trenta i club reggiani saranno scesi in campo. SERIE B. Praticamente un derby a Fiorano alle 17 tra la locale Spezzanese (3) e il Mo.Re Volley (3), società che unisce forze di Reggio e Modena. SERIE B1. La Tirabassi & Vezzali (2) debutta tra le mura amiche affrontando Ostiano (3) a Campagnola alle 18. Gara non semplice per le ragazze di Davide Baraldi, alle prese con alcuni infortuni. Ostiano, infatti, già l’anno scorso raggiunse i play-off e quest’anno non ha cambiato gli obiettivi, inserendo anche giocatrici di A2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
