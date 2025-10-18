Volley dalla serie C alla D Prima trasferta per la Folgore E per la Fgl-Zuma esordio in casa

Seconda giornata del campionato regionale di serie C femminile e la Folgore San Miniato affronta la sua prima trasferta: il team giallorosso è atteso a Firenze sul parquet dell’Olimpia Poliri con fischi d’inizio alle 18. Le padrone di casa hanno iniziato la stagione con una cocente sconfitta esterna, mentre le sanminiatesi hanno debuttato nel migliore dei modi con un successo interno da 3 punti. In serie D due incontri per le formazioni della Valdera: il Volley Capannoli attende il Migliarino Volley (ore 21) che si presenta con un punto contro i 3 delle padrone di casa. In contemporanea l’Ambra Cavallini Pontedera gioca a Lucca: entrambe reduci da rispettivi tie-break nella gara di esordio dove hanno conquistano il primo punto della stagione, cercano il pieno successo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

