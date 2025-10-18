Volley A1 femminile CBF Balducci HR Macerata - Bartoccini MC Restauri Perugia | le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta

Perugiatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Bartoccini MC Restauri Perugia torna in campo domenica 19 ottobre alle ore 18.00 per la quarta giornata di regular season. Le Black Angels saranno impegnate in trasferta sul campo della CBF Balducci HR Macerata, formazione neopromossa in Serie A1, in un match che sarà trasmesso in diretta su. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

volley a1 femminile cbfVolley A1 femminile, CBF Balducci HR Macerata - Bartoccini MC Restauri Perugia: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta - Dopo la splendida affermazione del turno infrasettimanale le Black Angels puntano a ripetersi nelle Marche. Secondo perugiatoday.it

volley a1 femminile cbfA1 femminile. "Cbf Balducci, a Firenze mancate fame e determinazione» - La centrale Mazzon sul ko al tie break contro il Bisonte. Secondo sport.quotidiano.net

volley a1 femminile cbfDove vedere in tv la A1 di volley femminile: orari partite 19 ottobre, canali, streaming - La Serie A1 femminile entra nel vivo con la quarta giornata mentre Conegliano e Milano si fermano per la Supercoppa ... Riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Volley A1 Femminile Cbf