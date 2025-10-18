Volkswagen Touareg in arrivo la serie speciale d' addio
La casa tedesca si prepara all'ultimo anno di produzione del suo Suv grande con un'edizione speciale, ordinabile in Italia fino alla fine di marzo 2026. Due allestimenti disponibili: la R-Line diesel o la R ibrida plug-in. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
