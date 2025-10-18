Volkswagen Touareg in arrivo la serie speciale d' addio

Gazzetta.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La casa tedesca si prepara all'ultimo anno di produzione del suo Suv grande con un'edizione speciale, ordinabile in Italia fino alla fine di marzo 2026. Due allestimenti disponibili: la R-Line diesel o la R ibrida plug-in. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

volkswagen touareg in arrivo la serie speciale d addio

© Gazzetta.it - Volkswagen Touareg, in arrivo la serie speciale d'addio

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

volkswagen touareg arrivo serieVolkswagen Touareg FINAL EDITION: finisce un’era per il grande SUV di Wolfsburg - Dopo oltre vent’anni di carriera e più di 1,2 milioni di esemplari venduti, la Volkswagen Touareg si prepara a dire addio ... automoto.it scrive

Volkswagen Touareg, in arrivo la serie speciale d'addio - La casa tedesca si prepara all'ultimo anno di produzione del suo Suv grande con un'edizione speciale, ordinabile in Italia fino alla fine di marzo 2026. msn.com scrive

volkswagen touareg arrivo serieVolkswage Touareg dice addio nel 2026, prima una Final Edition - suv, dopo tre generazioni e 1,2 milioni di unità vendute, Touareg esce di scena. Segnala auto.it

Cerca Video su questo argomento: Volkswagen Touareg Arrivo Serie