Volevo tornare a casa in un luogo caloroso per condividere i sogni e la solitudine | Rkomi felice come un bimbo cambia le carte in tavola a teatro e spiazza

Felice come un bambino. Saltella, canta, coinvolge il pubblico, attraversa la sala del Teatro degli Arcimboldi di Milano e come una vera rockstar si affaccia dalla prima balconata. Ieri sera venerdì 17 ottobre, Rkomi ha raggiunto la “pace dei sensi” e ha sparigliato le carte del suo percorso artistico, offrendo uno spettacolo dal vivo teatrale notevole con “Mirko nei teatri”. Dimenticate le versioni acustiche o altro, come ci si aspetterebbe da un artista che spazia dal pop al rap. Qui la band c’è e suona molto bene ( Marco Spaggiari: direzione musicale, tastiere, chitarra, Lorenzo Pisoni: b asso, Elia Pastori: b atteria, Eugenio Cattini – Chitarra, Daniele Raimondi: t romba, s ax, Micol Touadi e Marika Palluzzi ai c ori ) soprattutto gli arrangiamenti sono stati ripensati per scaldare l’atmosfera della casa, la nuova casa di Rkomi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Volevo tornare a casa, in un luogo caloroso per condividere i sogni e la solitudine”: Rkomi felice come un bimbo cambia le carte in tavola a teatro e spiazza

Scopri altri approfondimenti

Milan-Fiorentina, Pioli: "Volevo tornare con un'altra classifica" #SkySport #SkySerieA - X Vai su X

Quando è nata Misalù, volevo tornare alle origini. Difficile scegliere da dove partire, perché ogni pezzo della mia famiglia vive in una regione diversa d’Italia — e in ognuna c’è un pezzetto del mio cuore. ? Mi basta sentire un accento familiare, una ricetta, un - facebook.com Vai su Facebook

Tre suore fuggono dalla casa di riposo e occupano l'ex convento - Tre suore agostiniane tra gli 80 e gli 86 anni hanno lasciato il loro ospizio e hanno occupato il convento di Goldenstein, vicino a Salisburgo, dove avevano vissuto per decenni. Secondo rainews.it