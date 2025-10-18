San Severino Marche (Macerata) - Ennesima tragedia sulle strade del maceratese. Un ragazzo di 28 anni è morto dopo essere finito fuori strada con la sua auto i n via Aristide Meloni nella frazione Taccoli di San Severino Marche (Macerata). L'auto è precipitata in una scarpata per circa quattro metri. L'incidente è avvenuto alle 6.20 di questa mattina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Tolentino (Macerata), che hanno estratto il corpo del 28enne dall'auto. . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vola con l'auto nella scarpata, muore a 28 anni a San Severino Marche (Macerata)