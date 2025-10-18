Voci Suoni Generazioni | il progetto del Teatro Donizetti per avvicinare i più giovani al mondo dello spettacolo

Voci che ispirano riflessioni, suoni che suscitano emozioni, generazioni che si intrecciano e costruiscono il domani: questo è il cuore di “Voci, Suoni, Generazioni”, il percorso educativo ideato da Fondazione Teatro Donizetti per l’anno scolastico 2025-2026. L’obiettivo è quello di accompagnare bambini, ragazzi, giovani adulti, famiglie e docenti alla scoperta del mondo del teatro, della musica e della cultura, attraverso esperienze formative che uniscono conoscenza, emozione e creatività, organizzati in relazione ai grandi appuntamenti donizettiani, come il festival Donizetti Opera, Bergamo Jazz, La stagione dei teatri e le Lezioni di storia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - “Voci, Suoni, Generazioni”: il progetto del Teatro Donizetti per avvicinare i più giovani al mondo dello spettacolo

News recenti che potrebbero piacerti

OLTRE IL SILENZIO – Voci, suoni e poesie da Gaza Domenica 19 ottobre – ore 19:30 Teatro Comunale di Novoli Ingresso libero fino ad esaurimento posti Il Comune di Novoli, attraverso l’Assessorato alla Cultura, è lieto di patrocinare e ospitare “Oltre i Vai su Facebook

Suoni Riflessi, la musica classica si reinventa - Rivelare la musica, addentrarsi in un patrimonio collegato al pensiero e aperto alla Storia, alla vita di ieri e di oggi, stimolare il confronto tra autori e generazioni. Come scrive msn.com

“Una Boccata d’Arte”: a Burcei il progetto Nuù di Sara Persico - In occasione della sesta edizione di Una Boccata d’Arte, progetto d’arte contemporanea diffuso lungo tutta la Penisola e ideato dalla Fondazione Elpis, è il borgo di Burcei ad accogliere un intervento ... unionesarda.it scrive

Suoni, voci, stili e tributi per il premio Carosone 2025 - Anche in questa edizione, Federico Vacalebre, ideatore e direttore artistico del Premio Carosone, ha messo insieme le voci, le generazioni e gli stili più diversi per rendere omaggio al grande Renato ... Secondo ansa.it