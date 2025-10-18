Vlahovic via dalla Juve l’annuncio di Romano | una vera bomba
Il destino di Vlahovic alla Juventus è tutto più chiaro. A svelare la bomba di mercato è stato Fabrizio Romano: annuncio sconvolgente. La sensazione, per usare un eufemismo, è che le strade di Dusan Vlahovic e della Juventus siano destinate a separarsi. La storia tra il bomber serbo e il club bianconero, iniziata nel gennaio 2022 con grandi aspettative e un investimento da oltre 80 milioni di euro, sembra avvicinarsi ai titoli di coda. Il contratto, in scadenza nel giugno 2026, pesa come un macigno sui conti della società, con un ingaggio da circa 12 milioni netti a stagione che rappresenta uno dei più onerosi della Serie A. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Approfondisci con queste news
Calciomercato Juve, su Vlahovic irrompono Barcellona e Bayern! Deco e Ristic in contatto - facebook.com Vai su Facebook
#Yldiz #Vlahovic #Juventus #Juve #mondiali #EstoniaItalia VIDEO - X Vai su X
Vlahovic via dalla Juve, quale futuro per il centravanti? Questi due top club sono pronti a contenderselo a zero: lo scenario per l’estate 2026 - Vlahovic via dalla Juve, un top club spagnolo e uno tedesco in pole: si lavora per prenderlo a zero nel 2026, la Vecchia Signora osserva interessata Un addio annunciato, ma una destinazione ancora tut ... Secondo juventusnews24.com
Vlahovic via dalla Juve, due top club esteri pronti a contenderselo nei prossimi mesi: chi ci pensa al centravanti in scadenza nel 2026. Novità - Vlahovic via dalla Juve, si delinea lo scenario per l’addio a zero: i bavaresi lo vedono come erede di Kane, i blaugrana come dopo- juventusnews24.com scrive
Dal rilancio in campo all’addio alla Juve: Vlahovic ha deciso - Continua l'infinita telenovela sul futuro di Vlahovic: l'addio alla Juventus e la preferenza del centravanti serbo ... Lo riporta juvelive.it