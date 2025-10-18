Vittoria di Svezia in viaggio di stato insegna a essere chic con un look blu notte
La Principessa Vittoria di Svezia è stata impegnata, negli ultimi tempi, in due viaggi diplomatici per rinsaldare i rapporti tra la Monarchia di cui fa parte e due paesi orientali. La futura Regina, infatti, è volata in Giappone nelle scorse settimane e, negli ultimi giorni, invece, ha preso parte a diversi impegni in Corea. Per i suoi ultimi appuntamenti nel paese straniero, Vittoria di Svezia ha scelto un look blu notte davvero chic ed elegante. Vittoria di Svezia, il look blu notte. Vittoria di Svezia e il marito Daniel hanno visitato la Corea negli ultimi giorni, per rappresentare la Monarchia Svedese. 🔗 Leggi su Dilei.it
Vittoria di Svezia è volata in Corea insieme al marito Daniel e ha sfoggiato dei look unici, tra cui un completo blu notte
Vittoria di Svezia si trova in viaggio in Nigeria per promuovere una sempre più proficua collaborazione tra la sua patria e lo stato africano.