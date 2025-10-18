Vitrifrigo e Victoria Libertas Pesaro insieme per una nuova stagione intensa, in campo e fuori. Anche per il 202526 si rinnova il connubio tra il club e l’azienda leader a livello internazionale nel settore della refrigerazione, presente per l’ottava stagione consecutiva con il proprio brand sulle canotte dei biancorossi in qualità di co-sponsor. Una conferma che ha alla base la volontà di sostenere la realtà sportiva più importante del territorio da parte di una realtà imprenditoriale nota e apprezzata per la propria competenza e anche dalla forte passione per lo sport. Fondata nel 1978 a Montecchio da Alceste Vitri – già fondatore di Rivacold, importante realtà nel mondo della refrigerazione industriale – l’azienda ha nella propria filosofia la continua ricerca e sviluppo per quanto riguarda il design, la funzionalità e le prestazioni dei propri prodotti: frigoriferi e congelatori a compressore, frigoriferi portatili, cassetti refrigerati, minibar e altri dispositivi di raffreddamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vitrifrigo, ottavo anno sulla maglia biancorossa