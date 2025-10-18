Vismederi Costone-Stosa Virtus | una poltrona per due Riccardini | Vediamo chi siamo Braccagni | Loro i favoriti

Non solo il primo derby della stagione ma è anche lo scontro al vertice che deciderà chi, tra Costone e Stosa resterà da solo in vetta alla classifica a punteggio pieno. Anche se siamo solo alla quarta giornata di campionato, la stracittadina del PalaOrlandi (palla a due alle 21; Cirinei di Pisa e Fambrini di Lucca gli arbitri) può dire molto. Costone e Virtus hanno Dna differenti, sono costruite in maniera diversa ma sono, ognuna con le sue peculiarità, destinate ad essere protagoniste in campionato: il Vismederi ha sempre vinto fin qui sfruttando la profondità del suo roster, la Virtus ha fatto altrettanto grazie alla miglior difesa del campionato (62 punti concessi di media agli avversari) e alla qualità del suo gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

