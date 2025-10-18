Visite urgenti in Lombardia | solo 4 su 10 sono effettuate entro 72 ore
Nemmeno le visite ed esami classificate come urgenti (da effettuarsi entro 72 ore), una piccola frazione del totale (l1,55%), riescono a essere effettuati nei tempi previsti in Lombardia. Lo si evince dai dati del sistema sanitario lombardo, ottenuti dal gruppo del Partito democratico in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
