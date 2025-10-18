Virus Usutu l’emergenza ora è rientrata

Non sarà necessario un secondo intervento di disinfestazione adulticida nella zona del Fossatello. Ne dà notizia l’assessore all’Ambiente Elisa Penna, dopo che negli scorsi giorni era stata riscontrata la presenza del virus Usutu in un pool di zanzare. Circostanza, questa, che in seguito alle attività preventive di controllo del territorio aveva comportato un intervento urgente in un raggio ricompreso in un’area di 400 metri dal punto di rinvenimento. Si trattava di un’area rurale alle spalle dell’aeroporto internazionale di Ancona, non distante da un laghetto artificiale. Per fortuna non erano stati registrati casi di infezione del virus nelle persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Virus Usutu, l’emergenza ora è rientrata"

