Vip Bruganelli | Mi sono punita per aver abortito Ho tradito Paolo una volta
L'ex moglie di Paolo Bonolis si racconta in un'intervista al Corriere: l’aborto a 24 anni, la maschera dell’antipatia, lo shopping come rifugio, i figli come salvezza. “Oggi ho un amore vero, ma i miei figli restano la mia unica priorità”. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
Leggi anche questi approfondimenti
«Sono uscite molte false notizie sulla mia persona in questi giorni, circa la non riconferma al programma "Avanti Un Altro" su Canale 5 dopo moltissimi anni. Il vero motivo è che Sonia Bruganelli ha deciso di mettere un nuovo Bonus al mio posto perché ha cre - facebook.com Vai su Facebook
Vip, Bruganelli: “Mi sono punita per aver abortito. Ho tradito Paolo una volta” - L'ex moglie di Paolo Bonolis si racconta in un'intervista al Corriere: l’aborto a 24 anni, la maschera dell’antipatia, lo shopping come rifugio, i ... msn.com scrive
Sonia Bruganelli: «Mi sono sentita in colpa per l'aborto. Non accettavo la malattia di Silvia e ostentavo la mia ricchezza. Paolo Bonolis? L'ho tradito una volta» - Un'autobiografia che comincia con una storia personale: «Un aborto che ho deciso a 24 anni quando stavo con Paolo da un anno e che ha ... Scrive ilmessaggero.it
Sonia Bruganelli: «Con Bonolis ci siamo sposati perché ci amavamo, ma anche per altre ragioni. L'aborto, lo shock per Silvia, i disturbi alimentari: ora l'amore per Madonia» - Il mio nuovo amore è più giovane, ma più grande per esperienza» Sonia Bruganelli, la sua autobiografia si apre raccontando di un romanzo di Annie Ernaux, L’evento. Riporta msn.com