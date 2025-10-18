Vip Bruganelli | Mi sono punita per aver abortito Ho tradito Paolo una volta

L'ex moglie di Paolo Bonolis si racconta in un'intervista al Corriere: l'aborto a 24 anni, la maschera dell'antipatia, lo shopping come rifugio, i figli come salvezza. "Oggi ho un amore vero, ma i miei figli restano la mia unica priorità".

Sonia Bruganelli: «Mi sono sentita in colpa per l'aborto. Non accettavo la malattia di Silvia e ostentavo la mia ricchezza. Paolo Bonolis? L'ho tradito una volta» - Un'autobiografia che comincia con una storia personale: «Un aborto che ho deciso a 24 anni quando stavo con Paolo da un anno e che ha ... Scrive ilmessaggero.it

