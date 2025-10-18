Violenza su anziana vulnerabile | quattro giovani nei guai nel Napoletano
Il 5 settembre scorso a San Paolo Belsito quattro giovani – un 19enne e tre minorenni tra i 15 e i 17 anni – si sono introdotti nel giardino di un'anziana con problemi psichici, lanciando oggetti contro la sua abitazione e rivolgendo insulti. I Carabinieri della stazione locale, intervenuti
