Violenza e povertà | il 68% delle donne non lascia l’aggressore per paura di restare senza casa

Dietro molte porte chiuse si consuma una doppia prigionia: quella della violenza e quella della povertà. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà, la Fondazione Asilo Mariuccia richiama l’attenzione su un nodo che soffoca la libertà femminile: la povertà abitativa. Secondo un sondaggio di Women’s Aid, il 68,4% delle donne vittime di violenza domestica non lascia l’aggressore per paura di non avere un alloggio sicuro. Ma spesso è proprio la casa — il luogo che dovrebbe proteggere — a diventare teatro di abusi e silenzi. “ Garantire una casa significa garantire la libertà ”, spiega Sofia Leda Salati, direttrice del Centro Antiviolenza Ersilia Bronzini, struttura collegata alla Fondazione. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Violenza e povertà: il 68% delle donne non lascia l’aggressore per paura di restare senza casa

