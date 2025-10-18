Violenza donne polizia | 73 uccise in primi nove mesi 2025 44 da partner o ex
Sono 73 le donne uccise nei primi nove mesi del 2025. Lo si legge nell’ultimo Report sugli omicidi volontari curato dal Servizio analisi criminale della Direzione centrale della Polizia criminale. Nel periodo 1 gennaio-30 settembre 2025, rispetto allo stesso del 2024, “emerge che il numero degli eventi è in diminuzione, da 255 a 224 (-12%), come è in calo pure il numero delle vittime di genere femminile, che da 91 scendono a 73 (-20%)”. “Gli omicidi commessi dal partner o ex partner – si legge ancora nel rapporto – fanno registrare un decremento, rispetto allo stesso periodo del 2024, passando da 55 a 53 (-4%), così come le relative vittime di genere femminile che da 48 diventano 44 (-8%)”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
