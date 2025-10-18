Violenti scontri in città tra ultras di Pisa e Verona

Scontri tra ultras Pisa e Verona in via Piave: feriti, caos urbano, indagini in corso. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Violenti scontri in città tra ultras di Pisa e Verona

Altre letture consigliate

#PisaVerona Le formazioni in campo dopo i violenti scontri delle ultime ore - facebook.com Vai su Facebook

#Pisa-#Verona, violenti scontri tra gli ultras. Diversi feriti, danni a negozi e auto - X Vai su X

Scontri violenti tra ultras del Pisa e del Verona: fumogeni, caschi e bastoni. Due feriti in ospedale - I due gruppi si sono affrontati in via Piave con bastoni, caschi e mazze. Riporta msn.com

Calcio, violenti scontri tra ultrà del Pisa e del Verona prima del match: due tifosi dell'Hellas in ospedale - Circa 200 supporter scaligeri sono venuti a contatto con i rivali toscani poco distante dallo stadio verso le 11. corrieredelveneto.corriere.it scrive

Ultras rimane a terra dopo gli scontri: Pisa-Verona, le urla dei residenti - Il sindaco: “Immagini da condannare senza attenuanti” ... Segnala msn.com