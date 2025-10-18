Violenta la fidanzata e la sua amica entrambe minorenni

Quattro anni di carcere per aver abusato di due ragazze, entrambe minorenni. È questa la condanna a carico di un uomo che, all’epoca dei fatti, aveva 20 anni e che ha violentato quella che allora era la sua fidanzata e una sua amica. La decisione è stata presa nei giorni scorsi dal giudice Marco. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

