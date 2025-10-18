Vincitori dei premi Campiello e Strega | sfida sul palco del teatro di Vigevano
VIGEVANO (Pavia) In una rassegna letteraria dedicata al tema "Sfide" non poteva mancare un confronto inedito nella storia editoriale italiana, quello tra due autori che hanno vinto i principali riconoscimenti letterari italiani. L’appuntamento è per le 16,30 di domani sul palco del teatro Cagnoni dove nell’ambito della giornata conclusiva della "Rassegna letteraria della città di Vigevano" giunta alla ventiquattresima edizione, la vincitrice della 63ª edizione del Premio Campiello e il vincitore del Premio Strega 2025 si confronteranno. Per il Premio Strega sul palco salirà Andrea Bajani con "L’anniversario" (Feltrinelli), la storia di una famiglia dominata da un padre dispotico raccontata dal figlio che decide di abbandonare i genitori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
