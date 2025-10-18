Villarreal-Barça a Miami la Liga non ci sta | proteste in tutti i campi giocatori fermi per 15' '
La partita di stasera tra Real Oviedo e Espanyol ha fatto da apripista: le televisioni, però, non hanno inquadrato il campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Nel campionato spagnolo parte la protesta contro la gara tra Villarreal e Barcellona da giocare a Miami I giocatori mostrano il loro dissenso: https://fanpa.ge/izL0O
Dopo il #Villarreal (viaggo gratis a Miami per gli abbonati o rimborso del 30% sul prezzo dell'abbonamento), ecco il #Como che invita 50 tifosi a Perth per la partita di campionato che la Lega Serie A ha deciso di spedire in Australia. Non molto, ma meglio di u
Calcio: Villarreal-Barca a Miami, protestano i capitani della Liga - La notizia, presentata mercoledì dal presidente de LaLiga, Javier Tebas, durante lo Sport Summit Usa 2025, ha lasciato i 20 capitani "arrabbiati" e delusi per non essere stati coinvolti in tempo utile ... Lo riporta ansa.it
Villarreal-Barcellona a Miami: i tifosi potranno andare negli Usa gratis - Negli ultimi giorni la Uefa ha dato il via libera ai due match di Serie A e Liga che si giocheranno oltreoceano: una ... Da ilfattoquotidiano.it
"Caso Miami": i capitani della Liga si ribellano alla partita Villarreal-Barça negli Stati Uniti - Mentre LaLiga e il suo presidente Javier Tebas confermavano ufficialmente che la sfida Villarreal- Segnala tuttomercatoweb.com