Villamagna bimba di un anno gravemente ustionata dall’acqua bollente | è molto grave

Dayitalianews.com | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS La piccola è in condizioni critiche all’ospedale di Pescara. Momenti di grande paura e tensione per una famiglia di Villamagna, in provincia di Chieti. Una bambina di appena un anno è rimasta gravemente ustionata dallacqua bollente nella tarda mattinata di oggi, 18 ottobre, riportando ustioni di terzo grado su collo, torace e inguine. I soccorsi e il trasferimento in elisoccorso. Subito dopo l’incidente domestico, è scattato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno stabilizzato e sedato la piccola prima del trasferimento d’urgenza. La bimba è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale civile di Pescara, dove è ora ricoverata in condizioni molto gravi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

villamagna bimba di un anno gravemente ustionata dall8217acqua bollente 232 molto grave

© Dayitalianews.com - Villamagna, bimba di un anno gravemente ustionata dall’acqua bollente: è molto grave

Argomenti simili trattati di recente

villamagna bimba anno gravementeBimba di un anno ustionata dall'acqua bollente: è grave - Incidente domestico a Villamagna, in provincia di Chieti, dove una bimba di un anno è rimasta ustionata con acqua bollente al collo al torace e all'inguine, riportando ustioni ... ilmessaggero.it scrive

villamagna bimba anno gravementeVILLAMAGNA: BIMBA DI UN ANNO USTIONATA DALL’ACQUA BOLLENTE, RICOVERATA A PESCARA - VILLAMAGNA – Incidente domestico a Villamagna, in provincia di Chieti, dove una bimba di un anno è rimasta ustionata con acqua bollente al collo al torace e all’inguine, riportando ustioni di terzo gr ... Riporta abruzzoweb.it

villamagna bimba anno gravementeBimba di un anno ustionata dall'acqua bollente in Abruzzo - Incidente domestico a Villamagna, in provincia di Chieti, dove una bimba di un anno è rimasta ustionata con acqua bollente al collo al torace e all'inguine, riportando ustioni di terzo grado. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Villamagna Bimba Anno Gravemente