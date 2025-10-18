Villamagna bimba di un anno gravemente ustionata dall’acqua bollente | è molto grave
ABBONATI A DAYITALIANEWS La piccola è in condizioni critiche all’ospedale di Pescara. Momenti di grande paura e tensione per una famiglia di Villamagna, in provincia di Chieti. Una bambina di appena un anno è rimasta gravemente ustionata dall’acqua bollente nella tarda mattinata di oggi, 18 ottobre, riportando ustioni di terzo grado su collo, torace e inguine. I soccorsi e il trasferimento in elisoccorso. Subito dopo l’incidente domestico, è scattato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno stabilizzato e sedato la piccola prima del trasferimento d’urgenza. La bimba è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale civile di Pescara, dove è ora ricoverata in condizioni molto gravi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Argomenti simili trattati di recente
Villamagna, la minuscola Doc abruzzese non teme la crisi dei rossi. Il "monito" di Brighigna ai produttori: "Non piegatevi alle mode". A "Inedita", i sette produttori - Cantina Villamagna, Cascina del Colle, Agricosimo, Palazzo Battaglini del gruppo Marchesi De' - facebook.com Vai su Facebook
Bimba di un anno ustionata dall'acqua bollente: è grave - Incidente domestico a Villamagna, in provincia di Chieti, dove una bimba di un anno è rimasta ustionata con acqua bollente al collo al torace e all'inguine, riportando ustioni ... ilmessaggero.it scrive
VILLAMAGNA: BIMBA DI UN ANNO USTIONATA DALL’ACQUA BOLLENTE, RICOVERATA A PESCARA - VILLAMAGNA – Incidente domestico a Villamagna, in provincia di Chieti, dove una bimba di un anno è rimasta ustionata con acqua bollente al collo al torace e all’inguine, riportando ustioni di terzo gr ... Riporta abruzzoweb.it
Bimba di un anno ustionata dall'acqua bollente in Abruzzo - Incidente domestico a Villamagna, in provincia di Chieti, dove una bimba di un anno è rimasta ustionata con acqua bollente al collo al torace e all'inguine, riportando ustioni di terzo grado. Lo riporta msn.com