Villamagna bimba di un anno gravemente ustionata dall’acqua bollente | è molto grave

ABBONATI A DAYITALIANEWS La piccola è in condizioni critiche all’ospedale di Pescara. Momenti di grande paura e tensione per una famiglia di Villamagna, in provincia di Chieti. Una bambina di appena un anno è rimasta gravemente ustionata dall’acqua bollente nella tarda mattinata di oggi, 18 ottobre, riportando ustioni di terzo grado su collo, torace e inguine. I soccorsi e il trasferimento in elisoccorso. Subito dopo l’incidente domestico, è scattato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno stabilizzato e sedato la piccola prima del trasferimento d’urgenza. La bimba è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale civile di Pescara, dove è ora ricoverata in condizioni molto gravi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

