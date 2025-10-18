Villa d’Oro match duro con Cisano

Seconda giornata nei campionati minori di pallavolo, con le squadre modenesi a caccia di conferme o di riscatto: in questo ambito sicuramente va inserito l’esordio casalingo della National Villa d’Oro, che pagando a caro prezzo le assenze, ha perso malamente a Cremona. Non che la seconda giornata si preannunci facile facile, perché alla Marconi alle 20 arrivano i bergamaschi del Cisano che alla prima hanno "asfaltato" la Canottieri Ongina Monticelli, e che in una formazione molto esperta, annoverano anche l’ex-Stadium Daniele Albergati, opposto da quasi 850 punti in due stagioni nella Bassa: situazione analoga per la matricola Tecnoarmet Soliera 150, che dopo essersi fatta sorprendere dalla Mo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

