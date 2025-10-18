Vigor luci e ombre dall’infermeria

SENIGALLIA La Vigor ha lavorato sodo nel corso della settiman, su alcuni aspetti che fino a questo momento hanno limitato la manovra, soprattutto quella offensiva. Intanto dall’infermeria arrivano buone notizie sulle condizioni di Milli e Parrinello: entrambi hanno mostrato evidenti miglioramenti e potrebbero anticipare i tempi di rientro, che dovrebbero coincidere con la fine del mese di ottobre. Speranze, nulla più al momento. Le stesse che tutto il mondo Vigor nutre per le condizioni di Denis Pesaresi. Il capitano dovrà scontare un’ altra giornata di squalifica, ma non è questo il punto: nei giorni scorsi ha avuto seri problemi a un occhio che hanno destato più di una preoccupazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vigor, luci e ombre dall’infermeria

