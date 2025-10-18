Vigilia di Catania-Salernitana Raffaele alza la guardia | Dobbiamo correre pochi rischi

La vigilia di Catania-Salernitana è filata via con l'allenamento di rifinitura e il consueto dispaccio di presentazione del match, che Raffaele ha consegnato al sito ufficiale, senza conferenza stampa. L'allenatore lascia a casa Frascatore per la seconda partita di fila: il ginocchio duole ancora. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Più di 700 studenti e studentesse, provenienti da 20 scuole di pace di tutta Italia – da Milano a Catania – si sono ritrovati all’Auditorium di San Francesco al Prato di Perugia per il Meeting Nazionale delle Scuole di Pace, vigilia della storica Marcia della Pace P - facebook.com Vai su Facebook

Catania, Toscano alla vigilia del derby con il Siracusa: “Serve fame e testa fredda” https://ift.tt/WU4dTpi https://ift.tt/Or0UIQm - X Vai su X

Catania-Salernitana, Raffaele: «Attenti a ogni minimo particolare» - Novanta minuti non solo per riconfermarsi capolista, ma per dare un segnale forte a tutti. Lo riporta msn.com

Salernitana, Liguori risorsa in più per Raffaele: le ultime - Giorni fa, l’attaccante ha piazzato una clessidra sui social e dopo l’infortunio dal quale è guarito ... ilmattino.it scrive

Salernitana, la tentazione di mister Raffaele a due giorni dalla super sfida di Catania - Il difensore continua a lamentare dolore al ginocchio e, in accordo con lo staff sanitario, è stato gestito da mister Raffaele e dai ... Scrive tuttosalernitana.com