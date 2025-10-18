Vigilia di Catania-Salernitana Raffaele alza la guardia | Dobbiamo correre pochi rischi

Salernotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vigilia di Catania-Salernitana è filata via con l'allenamento di rifinitura e il consueto dispaccio di presentazione del match, che Raffaele ha consegnato al sito ufficiale, senza conferenza stampa. L'allenatore lascia a casa Frascatore per la seconda partita di fila: il ginocchio duole ancora. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

