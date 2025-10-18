Vietare l’educazione sessuale e affettiva è un pericoloso ostacolo allo sviluppo Rischio per i ragazzi | gli esperti contro l’emendamento leghista

“ Inammissibile ”, “imbarazzante”, “ pericoloso ”, “un passo indietro grave”, “ oscurantista ”. Sono solo alcuni dei commenti della comunità scientifica, pedagogica, della politica e del mondo del Terzo Settore rivolti alla scelta del governo di centrodestra di vietare attività didattiche sui temi della sessualità e dell’ affettività dall’infanzia alle scuole medie. La decisione di approvare, in commissione Cultura alla Camera, un emendamento (a firma Giorgia Latini, Lega) al disegno di legge Valditara che limita alle sole secondarie di secondo grado, e solo con il consenso dei genitori, la possibilità di parlare di questo tema, ha scatenato l’ ordine nazionale degli psicologi, “ Save the Children ”, pedagogisti come Daniele Novara, la sociologa Chiara Saraceno, le opposizioni e anche Gino Cechettin, il padre di Giulia uccisa dall’ex fidanzato, Filippo Turetta, nel 2023. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

