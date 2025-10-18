Vienna il tabellone di Sinner | esordio con Altmaier possibile semifinale con De Minaur o Rublev
Archiviata (quasi) la passerella di Riad, dove questa sera Jannik Sinner sfida Carlos Alcaraz nella finale del Six Kings Slam, il n.2 del mondo riaccende subito il motore del circuito con l’ ATP 500 di Vienna (20–26 ottobre). Il sorteggio andato in scena oggi disegna per l’azzurro un percorso insidioso ma lineare, con un debutto che profuma di déjà vu. Primo turno: Daniel Altmaier. Sinner esordirà contro Daniel Altmaier (n.51 ATP), appena battuto al primo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il tedesco ama il ritmo piatto e cambia spesso altezza di palla: partita da gestire con percentuali alte al servizio e profondità in risposta per togliere tempo alla preparazione dei colpi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
