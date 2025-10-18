VIDEO | Sul set di Laundry Heroes da una lavanderia di Modena ad Amazon Prime

Modenatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da una lavanderia self-service di Modena al pubblico globale: “Laundry Heroes”, serie ideata e diretta da Vincenzo Malara, torna sul set per la realizzazione della prima stagione completa, in uscita nel 2026 su Amazon Prime Video Italia. Dopo il successo del pilota del 2024, la serie entra in. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

VIDEO | Sul set di “Laundry Heroes”, da una lavanderia di Modena ad Amazon Prime - La dramedy ideata e diretta da Vincenzo Malara viene girata tra Modena, Vignola e Guiglia. Si legge su modenatoday.it

Modena torna sul set: al via le riprese della serie “Laundry Heroes” - service di Modena al pubblico globale delle piattaforme in streaming: “Laundry Heroes” torna in città per le riprese della sua ... Si legge su sassuolo2000.it

Cerca Video su questo argomento: Video Set Laundry Heroes