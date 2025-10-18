VIDEO | Musica libertà e No alle Guerre | la Street Parade torna per le vie di Modena

La Street Parade è tornata a invadere le strade di Modena con la sua energia contagiosa. Migliaia di giovani hanno sfilato nel centro città tra musica elettronica, carri sonori e performance artistiche, trasformando per un pomeriggio le vie modenesi in una grande festa a cielo aperto.L’evento. 🔗 Leggi su Modenatoday.it