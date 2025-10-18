VIDEO | Musica libertà e No alle Guerre | la Street Parade torna per le vie di Modena
La Street Parade è tornata a invadere le strade di Modena con la sua energia contagiosa. Migliaia di giovani hanno sfilato nel centro città tra musica elettronica, carri sonori e performance artistiche, trasformando per un pomeriggio le vie modenesi in una grande festa a cielo aperto.L’evento. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Intervista a Marco Manetti: l’amore per la musica, la libertà creativa e la “comune hippy” del cinema. I Manetti Bros., una coppia di registi iconica del panorama italiano, celebrati a Sedicicorto per la loro carriera, riflettono sul loro percorso: dalla gavetta nei vide - facebook.com Vai su Facebook
Israele è vita: musica, libertà, democrazia. Hamas è morte: massacri, rapimenti e terrore. Non è complicato. Non è politica. È moralità. Da che parte stai? - X Vai su X