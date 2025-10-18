Video – L’impegno di Napolitano per un italiano in Lancia
Se sul fronte internazionale del WRC sembra ormai certo l’esordio della vettura con il francese Yoann Bonato, pilota di grande esperienza e già protagonista di numerose stagioni di vertice, in Italia la situazione appare orientata verso una scelta altrettanto significativa. Luca Napolitano, amministratore delegato di Lancia, ha espresso con chiarezza e convinzione il desiderio di . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
?30 settembre 2025 – È stato intitolato a Giorgio Napolitano, Presidente Onorario della SIOI, il 56° Corso di preparazione al concorso alla carriera diplomatica. Ringraziamo i relatori che hanno ripercorso il pensiero, l'impegno pubblico e istituzionale del Pre - X Vai su X
Il Comune di Napoli celebra l’impegno e l’eccellenza degli studenti che hanno ottenuto risultati straordinari con il conferimento del / “ ”, con cui vengono riconosciuti i meriti d - facebook.com Vai su Facebook