VIDEO | La finanza sequestra oltre un milione e mezzo di articoli da fumo e 150 oggetti contraffatti | il blitz in centro storico
Una vera e propria intuizione quella dei militari del comando provinciale di Genova che, durante un ordinario controllo di polizia economico-finanziaria in un negozio di bigiotteria e articoli per la casa nei pressi di via San Lorenzo, hanno subito capito di trovarsi davanti a una realtà diversa. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
