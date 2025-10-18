VIDEO Giovane ucciso con una coltellata alla gola nel piazzale dell' università

Perugiatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 23enne è stato ucciso con una coltellata alla gola nella notte tra venerdì e sabato a Perugia. L'episodio è avvenuto nel piazzale della Facoltà di Matematica al culmine di una lite per futili motivi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

