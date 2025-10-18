VIDEO| A dicembre inauguriamo si accettano scommesse! | Occhiuto in visita al cantiere dell' aeroporto Tito Minniti

Reggiotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"A dicembre inauguriamo, si accettano scommesse!". A lanciare la sfida è il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, in visita al cantiere del nuovo scalo dell'aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria.Carico come mai, Roberto Occhiuto con tanto di caschetto (non a caso) blu, reduce da. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Video Dicembre Inauguriamo Accettano