VIDEO| A dicembre inauguriamo si accettano scommesse! | Occhiuto in visita al cantiere dell' aeroporto Tito Minniti
"A dicembre inauguriamo, si accettano scommesse!". A lanciare la sfida è il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, in visita al cantiere del nuovo scalo dell'aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria.Carico come mai, Roberto Occhiuto con tanto di caschetto (non a caso) blu, reduce da. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Taranto, Danucci: “Con l’Ugento inauguriamo un tour de force” Il tecnico ha riconosciuto che l’attacco necessita di rinforzi: “Anche a livello numerico abbiamo qualche difficoltà” - facebook.com Vai su Facebook